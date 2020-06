Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage : note de crédit court terme F2 chez Fitch Ratings Cercle Finance • 17/06/2020 à 07:39









(CercleFinance.com) - Eiffage SA se voit attribuer la note de crédit court terme F2 chez Fitch Ratings. Cette notation s'applique également à ses deux programmes de financement de NeuCP et NeuMTN.

Valeurs associées EIFFAGE Euronext Paris 0.00%