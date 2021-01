Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage : nomination de deux directeurs immobiliers Cercle Finance • 28/01/2021 à 17:35









(CercleFinance.com) - Organisé en neuf directions immobilières, Eiffage Immobilier annonce aujourd'hui la nomination de deux nouveaux directeurs : Gwendal Gautier, directeur immobilier Grand-Ouest et Eric Llamas, directeur immobilier Nord-Est. Agé de 48 ans, Gwendal Gautier est le nouveau Directeur d'Eiffage Immobilier pour la région Grand-Ouest et succède ainsi à Alain Riguidel. Diplômé de l'ESTP, Gwendal Gautier a été Directeur général bâtiment du groupe ETPO de 2018 à aujourd'hui. Il a débuté sa carrière au sein d'Eiffage Construction il y a 24ans. Éric Llamas est nommé Directeur immobilier de la région Nord-Est pour Eiffage Immobilier. Ingénieur de formation à INSA Lyon, Eric Llamas a intégré le groupe Eiffage il y après de 34 ans. Il a rejoint l'entité Immobilier en 1998 où il a pu développer une forte expérience au niveau européen et où il continue toujours d'oeuvrer à la direction de l'urbanisme commercial.

