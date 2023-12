Eiffage, Nexity, TotalEnergies... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Air France-KLM

Air France-KLM annonce avoir "finalisé avec succès" son offre d'actionnariat salarié "Ensemble pour l'avenir", une opération d'augmentation de capital réservée à quelque 75000 salariés éligibles du groupe, lancée en novembre 2023. Dans le cadre de cette première opération au niveau mondial, environ 17000 salariés issus de 19 pays, soit près de 22% de l'effectif salarié concerné, ont souscrit à des conditions préférentielles. La souscription totale s'élève à 46 millions d'euros, correspondant à l'émission de 5,71 millions d'actions nouvelles d'une valeur nominale d'un euro chacune.

Carbios

Carbios publie son second rapport de durabilité, qui vise à confirmer l'engagement du groupe chimique et sa volonté de transparence en matière d'initiatives environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). En 2022, plusieurs objectifs ont été atteints, comme notamment le renforcement de la place des administrateurs indépendants au sein du conseil d'administration ou la réalisation du premier bilan carbone, ou encore la consolidation de l'analyse de cycle de vie (ACV) du procédé de dépolymérisation enzymatique du PET.

Eiffage

La joint-venture ERB Rail, composée d'Eiffage, au travers de sa filiale Eiffage Génie Civil (mandataire et présente à hauteur de 50% dans la joint-venture), de Budimex, filiale de Ferrovial, et de Rizzani de Eccher, a remporté le marché de génie civil et de pose de voies du tronçon d'environ 230 kilomètres en Lettonie de la nouvelle ligne ferroviaire à grande vitesse Rail Baltica. Le contrat, qui comprend notamment 175 ouvrages d'art et 11 passages à faune, est estimé à 3,7 milliards d'euros.

Lexibook

Le fabricant de produits électroniques de loisirs présentera ses résultats du premier semestre.

Maurel et Prom

Le groupe pétrolier Maurel et Prom confirme avoir finalisé avec succès l'acquisition de Wentworth Resources Plc annoncée le 5 décembre 2022. Suite à la finalisation de l'Acquisition, la quote-part de M&P dans l'actif de Mnazi Bay est passée de 48,06% à 80%, TPDC détenant les 20% restants. TPDC, conformément à l'accord signé avec M&P, dispose désormais d'un mois pour exercer son option d'achat afin d'augmenter sa participation de 20% à 40%. Les quote-parts résultantes dans l'actif de Mnazi Bay seraient de 60 % pour M&P et de 40% pour TPDC.

Nexity

Nexity est entré en négociations exclusives, en vue de la cession de ses activités de services aux particuliers à Bridgepoint, sur la base d'une valeur d'entreprise de 440 millions d'euros. Cette opération s'accompagnerait de la conclusion d'un accord de partenariat stratégique visant à pérenniser et amplifier les synergies existantes avec les activités de Nexity. Le produit de cession serait alloué au désendettement du promoteur immobilier.

Pernod Ricard

Pernod Ricard a signé un accord portant sur la cession de la marque Becherovka et des actifs associés, dont le site de production de Karlovy Vary, au groupe Maspex, le plus grand acteur privé polonais de l'agroalimentaire et l'un des plus importants d'Europe de l'Est. La réalisation de l'opération, qui reste soumise à des conditions suspensives habituelles, devrait intervenir d'ici fin juin 2024. Créé en 1807, Becherovka est un bitter tchèque iconique, dont la recette originale et inchangée fait appel à quelque vingt plantes aromatiques et épices.

Prodware

Prodware Group, spécialiste de la transformation digitale en Europe, annonce l'acquisition de Nut Consulting en Espagne. Partenaire de Microsoft en Espagne, Nut Consulting est reconnu comme un spécialiste de l'industrie agroalimentaire, secteur où les défis technologiques sont nombreux. L'expertise de Nut Consulting couvre de bout en bout le processus des fabricants de produits alimentaires, des normes industrielles (conformité) aux outils MES dans l'atelier.

TotalEnergies

TotalEnergies a signé un accord en vue de céder à PTTEP, compagnie nationale thaïlandaise de pétrole et de gaz, une participation de 25,5% dans le parc éolien offshore de Seagreen en Ecosse, pour un montant de 522 millions de livres sterling (689 millions de dollars). TotalEnergies détiendra désormais 25,5% de Seagreen aux côtés de PTTEP (25,5%) et de SSE Renewables (49%). Cette transaction valorise Seagreen 4,3 milliards de dollars, soit un multiple de 13 fois l'Ebitda moyen attendu sur les 5 prochaines années, en fonction de l'évolution des prix du marché de l'électricité.