Eiffage, Neoen, Stef... les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris

(AOF) - Eiffage

Eiffage annonce avoir décroché via sa filiale Eiffage Construction (mandataire), le marché global sectoriel pour la conception, la réalisation et l'exploitation-maintenance sur une durée de cinq ans d'un ensemble tertiaire du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, situé à Saint- Ouen-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis. Le montant du contrat est de près de 700 millions d'euros. Eiffage précise que le contrat a été décroché en groupement avec l'agence d'architecture Groupe-6 et le bureau d'études Ingérop.

Freelance.com

Freelance.com, spécialiste de la relation entre les entreprises et leurs talents externes, a fait état d'une hausse de 23% de son chiffre d'affaires consolidé au titre de son premier semestre, s'élevant à 517 millions d'euros. En France, l'activité est en hausse de 36% sur la période, à 380,8 millions d'euros et en baisse de 2% à l'international, à 136,3 millions d'euros. Les intégrations d'OpenWork en 2023, et de STA en janvier 2024 "font progresser le chiffre d'affaires annuel combiné de Freelance.com au-delà du milliard d'euros", précise un communiqué du groupe.

Micropole

Le 20 août 2024, l'Autorité de la Concurrence a annoncé avoir autorisé l'offre publique d'achat initiée par Talan Holding, visant l'intégralité des actions de Micropole, au titre du contrôle des concentrations. Par ailleurs, le 21 août 2024, le Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a également autorisé l'Offre Talan, au titre du contrôle des investissements étrangers en France.

Neoen

Neoen et AGL Energy, l'un des leaders australiens de production et distribution d'énergie, ont signé un contrat de 200 MW / 400 MWh de batterie virtuelle d'une durée de 10 ans dans l'Etat du Queensland. Ce service sera conjointement assuré par la première tranche de Western Downs Battery (Stage 1) actuellement en construction, ainsi que par une nouvelle tranche (Stage 2), chacune d'elles disposant d'une capacité de 270 MW / 540 MWh.

Stef

Le groupe Stef annonce l'acquisition par sa filiale Langdons du groupe de transport et de logistique Long Lane Deliveries en Ecosse. Il souligne que cette opération s'inscrit dans sa stratégie de croissance en tant que "pure player" européen de la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Elle renforce son maillage territorial et son offre de services dédiée aux industriels de l'agroalimentaire, aux acteurs de la distribution et de la restauration hors domicile.