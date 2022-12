Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage: modification du conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 07/12/2022 à 17:45









(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration d'Eiffage réuni ce jour a décidé plusieurs évolutions avec une prise d'effet au 1er janvier 2023.



Il a décidé la nomination de M. Philippe Vidal, administrateur indépendant depuis le 1er janvier 2021, comme administrateur référent.



Il a également décidé la réduction de la composition du conseil d'administration d'Eiffage SA de 12 à 11 membres après la démission, avec effet au 31 décembre 2022, de M. Dominique Marcel.



A la suite de ces évolutions, le conseil d'administration d'Eiffage SA sera composé de 11 membres, dont un administrateur référent indépendant, de 75 % de membres indépendants1 et de 44,4 % de membres féminins.





