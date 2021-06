Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage : mobilisé pour les travaux du T13 en Ile-de-France Cercle Finance • 08/06/2021 à 16:11









(CercleFinance.com) - Eiffage annonce que Dorsalys, une marque d'Eiffage Energies Systèmes, déploie un réseau de radio TETRA sur la ligne T13 Express du tramway d'Île-de-France, pour la SNCF. Ce futur tramway reliera la gare RER de Saint-Germain-en-Laye (ligne A)àcellede Saint-Cyr-l'École (ligne C) enl'espace de30 minutes. La ligne sera dotée d'unSystèmed'aideàl'exploitationetàl'information voyageur (SAEIV)mis en service dans sept gares des Yvelines reposant sur une interface radio spécifique baptisée TETRA(TerrestrialTrunkedRadio). Initiésfin 2020,les travaux entrepris dans les sept gares franciliennes se terminerontavec l'année2021.L'intervention deDorsalyscontribue àrenforcerla présence d'EiffageÉnergieSystèmessurle chantierduTram T13Express superviséparÎle-de-France Mobilitéset laSNCF.

