Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Eiffage: mobilisé pour le chantier du Grand Palais à Paris information fournie par Cercle Finance • 28/02/2023 à 12:04

(CercleFinance.com) - Eiffage annonce que Pradeau Morin, filiale d'Eiffage Construction, part à la restauration du Grand Palais. Débuté en mars 2021, ce chantier a pour ambition de sécuriser et de mettre aux normes le lieu, mais aussi d'augmenter sa capacité d'accueil sans en détériorer les spécificités.



Les accès à la Nef et aux galeries qui l'entourent resteront fermés jusqu'aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et jusqu'au printemps 2025 pour le reste du monument.



'Les travaux sur lesquels nos équipes oeuvrent concernent le lot restauration des façades en pierre (de plus d'1km), la maçonnerie, le déplombage et couverture'. Nos équipes travailleront notamment sur la réalisation de 'pots à feu', éléments sculptés qui ornent les façades', indique Eiffage.