Eiffage maintient ses perspectives

Le groupe de construction et concessionnaire d'autoroutes a enregistré un chiffre d'affaires de 18,8 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de 2026, en progression de 2,6% sur un an ( 1,5% à périmètre et changes constants). Au troisième trimestre, l'activité a accéléré, avec une croissance de 3,3%, à 6,6 milliards d'euros, portée par la bonne dynamique des Travaux.

Sur 9 mois, cette branche affiche une hausse de 3,2 de ses revenus, à près de 15,8 milliards d'euros, soutenue notamment par l'Europe hors de France ( 9,3%). Eiffage Énergie Systèmes se distingue avec une croissance de 5,8%, à 6 milliards d'euros, devant la Construction ( 3%) et les Infrastructures ( 1,1%).

À l'inverse, les Concessions enregistrent un léger repli de 0,3%, à 3 milliards d'euros, malgré une progression de 0,6% à périmètre constant.

L'activité reste pénalisée par la baisse de 2,9% du trafic sur les réseaux autoroutiers APRR et AREA, notamment celui des véhicules légers (-3,7%).

Le groupe bénéficie néanmoins d'une solide visibilité, avec un carnet de commandes dans les Travaux de 31,4 milliards d'euros à fin septembre, en hausse de 2% sur un an, représentant 17,3 mois d'activité.

Fort de ces performances, Eiffage confirme ses perspectives de croissance du chiffre d'affaires et d'amélioration de ses résultats en 2026, à fiscalité française inchangée. Le groupe alerte toutefois sur le projet de relèvement de la taxe sur les infrastructures de transport, qui pourrait peser à hauteur de 210 millions d'euros sur son résultat opérationnel courant et de 110 millions d'euros sur son résultat net part du groupe en 2026.