Eiffage : livre le projet 'Landscape' à la Défense

(CercleFinance.com) - Eiffage annonce aujourd'hui que les équipes d'Eiffage Construction Grands Projets viennent de livrer une opération emblématique pour le compte d'Altarea Cogedim à La Défense : Landscape, anciennement Tours Pascal, soit un ensemble immobilier de 72 500 m². Les travaux consistaient en la réhabilitation, la réunification et l'extension de ces deux tours classées Immeubles de Grande Hauteur. Construites au coeur de La Défense en 1982, les Tours Pascal ont fait peau neuve pour devenir l'immeuble ' Landscape ', avec des travaux qui avaient débuté au printemps 2018. Cette rénovation de grande envergure a mobilisé jusqu'à 100 compagnons en période de pointe, précise le constructeur.

