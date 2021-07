Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage : livre 8000 m2 de bureaux à Courbevoie Cercle Finance • 12/07/2021 à 14:40









(CercleFinance.com) - Eiffage annonce aujourd'hui avoir livré le projet 'Défense Avenue', à Courbevoie (92), soit la construction d'un immeuble de bureaux de 8000 m² dont 5600m² de surface locative, en prolongement d'un bâtiment existant. 'C'est un chantier à la technicité rare due aux nombreuses courbes et contre-courbes du bâtiment fait en structure mixte acier et béton', précise Eiffage. Le projet inclut plusieurs commerces au rez-de-chaussée tandis qu'un parvis paysager de 1000m² ainsi que 500 m² de terrasses en bois avec massifs végétalisés ont été rétrocédés à la Ville devant le bâtiment. L'opération vise de nombreux labels, tels que HQE Exceptionnel, BREAAM Very Good ou encore Well Gold.

Valeurs associées EIFFAGE Euronext Paris +0.05%