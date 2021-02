Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage : livre 71 logements à Asnières-sur-Seine Cercle Finance • 12/02/2021 à 15:33









(CercleFinance.com) - Eiffage annonce la livraison de Complémen'Terre, un programme de 71 logements (54 logements en accession et 17 logements sociaux) situés dans la ZAC Parc d'Affaires d'Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine). Avec ses jardins privatifs et collectif, ses terrasses végétalisées ou encore son système de gestion des eaux pluviales, de nombreuses initiatives ont été prises pour encourager la biodiversité. Répartis sur près de 4500m², ces logements sont le fruit d'un travail en synergie avec les équipes d'Eiffage ConstructionHabitat.

Valeurs associées EIFFAGE Euronext Paris -1.07%