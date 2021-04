Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage : livre 272 logements réhabilités à Brest Cercle Finance • 23/04/2021 à 12:54









(CercleFinance.com) - Après deux ans de chantier, Eiffage Construction a annoncé aujourd'hui la livraison de 272 logements réhabilités dans le quartier Kerbernard à Brest, pour Brest Métropole Habitat. L'un des points clés de cette rénovation est la réduction de la consommation énergétique des bâtiments, précise Eiffage. Le travail d'isolation thermique permettrait ainsi de générer un gain de consommation de 52% en moyenne. Inaugurés il y a quelques jours en présence des élus locaux, ces logements s'inscrivent dans la démarche environnementale ambitieuse du groupe Eiffage.

