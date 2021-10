Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage : livraison de l'immeuble 'FRESK' à Icade information fournie par Cercle Finance • 21/10/2021 à 16:16









(CercleFinance.com) - Eiffage annonce aujourd'hui que ses équipes d'Eiffage Construction Tertiaire viennent de livrer à Icade l'immeuble ' FRESK ', totalement restructuré, un bâtiment R+7 avec quatre niveaux de sous-sol, dont les 21 000m2 accueilleront sous peu 1700 salariés. Situé au croisement d'Issy-les-Moulineaux et du 15e arrondissement de Paris, ce bâtiment vise les certifications HQE rénovation niveau ' très performant ', BREEAM Niveau ' very good ', ainsi que le label WindScore.

