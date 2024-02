Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eiffage: livraison d'un campus urbain écologique à Clichy information fournie par Cercle Finance • 19/02/2024 à 12:54









(CercleFinance.com) - Eiffage Construction annonce la livraison de 'Black', un projet de campus urbain écologique de 50 000 m2 à Clichy (92).



Situé sur un ancien site industriel à Clichy, ce site est présenté comme 'l'un des plus grands bâtiments bas carbone de France'.



Conçu pour accueillir jusqu'à 4 100 personnes, ce complexe se compose de deux bâtiments indépendants, chacun répondant aux critères les plus exigeants en termes de flexibilité et de durabilité.



Les bureaux du premier niveau sont conçus pour être entièrement réaménageables en salles de réunion, tandis que des plateaux spacieux favorisent les modes collaboratifs sur les niveaux supérieurs





