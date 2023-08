Eiffage:les brokers réitèrent leurs avis après les résultats information fournie par Cercle Finance • 31/08/2023 à 15:47

(CercleFinance.com) - Eiffage a annoncé hier son résultat net part du groupe pour son premier semestre 2023.



Suite à cette annonce, UBS confirme son conseil à l'achat sur le titre et laisse inchangé son objectif de cours à 140 E.



L'analyste souligne les solides résultats du premier semestre 2023 et le maintien des objectifs de croissance.



' Les résultats globaux sont solides, avec un léger dépassement de l'EBIT, mais le consensus global ne devrait pas être modifié ' indique UBS.



Le groupe a annoncé un résultat net part du groupe en hausse de 10,7% à 392 millions d'euros pour son premier semestre 2023, mais avec une marge opérationnelle en repli de 0,1 point à 9,7%.



Son chiffre d'affaires s'est accru de 10,4% à un peu plus de 10,4 milliards d'euros (+9% à périmètre et changes constants), avec des progressions à peu près similaires dans ses deux grandes divisions travaux et concessions.



Eiffage a confirmé aussi ses perspectives pour l'ensemble de 2023, dont une nouvelle augmentation de son activité et de son résultat opérationnel courant en travaux et en concessions, ainsi que de son résultat net part du groupe.



Oddo BHF réaffirme également son opinion 'surperformance' avec un objectif de cours ajusté de 124 à 125 euros sur Eiffage, au lendemain d'une publication semestrielle du groupe de BTP et de concessions en ligne avec les attentes sur le CA et le ROC.



'La baisse du cours de bourse lié au 'bad buzz' sur les autoroutes constitue une opportunité de se renforcer à bon compte', estime le bureau d'études, pour qui 'la valorisation reste très attractive' avec un rendement de FCF ajusté de l'ordre de 15%.



'Eiffage trace son chemin sans bruit aucun, mais la dynamique opérationnelle semble bien présente pour ce début d'année et devrait se poursuivre (résilience du trafic autoroutier, solidité du carnet de commandes construction, croissance des services à l'énergie)', juge-t-il.