Eiffage : lauréat d'un projet tertiaire à Fontenay-sous-Bois

(CercleFinance.com) - Eiffage Construction annonce avoir été désigné lauréat pour le marché de construction du projet tertiaire Joya de 49.000 m² situé à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), dans le cadre d'un appel d'offres mené par les promoteurs Européquipements et Quartus. Cet ensemble immobilier en R+7 disposera à sa livraison d'un peu plus de 4.000 postes de travail, d'un auditorium de 127 places ainsi que de 7.000 m2 de services : restauration dont deux restaurants VIP, salle de fitness et conciergerie. D'un point de vue environnemental, il vise une double certification HQE Excellent et BREEAM Excellent, ainsi que l'obtention du label Effinergie +. L'opération, confiée aux équipes grands projets, sera livrée au troisième trimestre 2022.

Valeurs associées EIFFAGE Euronext Paris 0.00%