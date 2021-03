Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage : la division Immobilier élue 'meilleure enseigne' Cercle Finance • 24/03/2021 à 12:24









(CercleFinance.com) - Eiffage annonce aujourd'hui que sa division Immobilier a été élue 'meilleure enseigne 2021' par le magazine Capital pour la 4e année consécutive. La société rappelle que trois critères sont pris en compte pour obtenir ce label: l'attention portée à la clientèle (qualité de l'accueil, rapidité de prise de contact...), le niveau d'expertise des enseignes (compétence du personnel, qualité de l'information fournie...), et leur volonté de recommander l'enseigne à leur entourage. 'Cette reconnaissance nous pousse à poursuivre nos efforts quotidiens pour continuer notre démarche d'amélioration continue et apporter toujours plus de qualité de service à nos clients', a assuré Eiffage.

