Eiffage : l'activité Immobilier s'associe à Montana Gestion

(CercleFinance.com) - Eiffage Immobilier annonce que CAZAM, son concept de résidences services senior de nouvelle génération, va prendre une nouvelle ampleur grâce à la prise de participation du groupe Montana, via son entité spécialisée dans l'accompagnement des seniors Montana Gestion. Eiffage Immobilier et Montana Gestion se partagent désormais à parts égales le capital de la société de gestion de l'offre commerciale CAZAM, un concept qui repose sur trois piliers : des résidences développées au coeur des quartiers, une culture du service élevée et un positionnement premium mais accessible. Trois opérations sont actuellement en construction à Pontoise, Saint-Ouen et Clermont-Ferrand, tandis que deux sont sur le point de démarrer à Vernon et à L'Haÿ-les-Roses, fait savoir Eiffage. D'ici fin 2022, une dizaine de résidences CAZAM seront en développement à travers le territoire, précise la société.

Valeurs associées EIFFAGE Euronext Paris +1.01%