Eiffage: JPMorgan reste prudent sur le dossier Equans et préfère Vinci

(AOF) - JPMorgan a maintenu sa recommandation à Surpondérer sur le titre Eiffage, avec un objectif de cours de 103 euros. Malgré sa surperformance par rapport au secteur des infrastructures depuis le début de l'année (+13% contre +6%), le géant français du BTP n'obtient pas la place d'honneur dans le coeur de la banque américaine, qui lui préfère son concurrent Vinci.

"Bien que nous pensions qu'il existe encore un certain potentiel de valorisation, le titre se négociant à -7% par rapport aux niveaux d'avant la pandémie, nous avons une préférence relative pour Vinci à court terme, compte tenu de sa récente sous-performance relative et de l'incertitude entourant l'acquisition potentielle d'Equans par Eiffage", explique JPMorgan.

L'analyste reste prudent sur le dossier Equans en raison de la forte concurrence, en particulier de Bouygues et de Spie, ce qui pourrait faire grimper le prix d'acquisition.

De plus, la rentabilité de la filiale d'Engie est actuellement inférieure à celle d'Eiffage Energies, et, bien que l'ampleur des activités combinées et les synergies soient susceptibles de favoriser une amélioration des marges, JPMorgan se dit conscient que les marges actuelles d'Eiffage Energies restent inférieures à celles de ses pairs, malgré les progrès autour de la restructuration du groupe au cours de la dernière décennie.

Malgré tout, "une acquisition réussie acquisition réussie d'Equans permettrait d'éliminer le poids des fusions et acquisitions sur les actions, et offrirait la visibilité recherchée par les investisseurs", écrit le broker. Selon ses estimations, la transaction pourrait être relutive de 13,9% et 33,4% sur le BPA 2022-2023, et pourrait accroître les revenus d'Eiffage de plus de 60%.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Des pratiques qui évoluent face au défi climatique

Le secteur de la construction est actuellement responsable de près de la moitié de la consommation d'énergie et d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre en France. Face au défi climatique, les professionnels du bâtiment se réinventent, avec notamment une place grandissante accordée à la nature et aux espaces végétalisés et l'emploi de matériaux bio sourcés ou géosourcés (bois, paille, chanvre, ouate de cellulose, liège, lin, chaume, herbe de prairie, ...).

Néanmoins, dans le neuf, les normes toujours plus nombreuses, représentent une contrainte forte. D'ailleurs, la Fédération Française du Bâtiment juge irréaliste la nouvelle norme environnementale RE 2020, qui doit entrer en vigueur en juillet 2021. Cette nouvelle norme vise à réduire la consommation énergétique d'un bâtiment neuf de 30 % par rapport à l'actuelle norme thermique RT2012 mais aussi ses émissions carbone. Le secteur demande son report d'au moins six mois.