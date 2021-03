Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage : installe deux tabliers métalliques sur la Seine Cercle Finance • 09/03/2021 à 16:26









(CercleFinance.com) - Eiffage annonce aujourd'hui qu'après un an de travaux, les équipes d'Eiffage Métalont terminé l'assemblage et la mise en place des 2 tabliers métalliques au-dessus de la Seine, au niveau de Bezons (Val d'Oise). Alors que le cinquième et dernier lançage du tablier ferroviaire de 348 m a eu lieu le 23 février les équipes se sont mobilisées pour poser la dernière travée du tablier de la liaison piétons-cyclistes de 377 m lors d'un grutage spectaculaire, organisé le 8 mars. La jonction entre les deux berges de la Seine est maintenant en place pour ces 2 ouvrages, assure Eiffage. Désormais, les équipes d'Eiffage Génie Civil vont procéder jusqu'à l'été au bétonnage des 2 tabliers métalliques avant de laisser place aux travaux d'équipement, aménagement, assainissement, voirie et éclairage. Commandé par SNCF Réseau, l'ouvrage devrait être livré en novembre 2021.

Valeurs associées EIFFAGE Euronext Paris +1.82%