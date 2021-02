Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage : installe des bornes d'informations aux voyageurs Cercle Finance • 01/02/2021 à 14:23









(CercleFinance.com) - Eiffage annonce que Transdev a confié à Expercité - la marque d'Eiffage Energie Systèmes dédiée aux villes et collectivités -l'installation debornes d'informations voyageurs aux arrêts de bus de certains départements d'Île-de-France A terme, les lignes de bus qui sillonnent le département de la Seine-et-Marne doivent être équipées de 650 Bornes d'informations voyageurs (BIV), indique Eiffage. Ces dispositifs, équipés chacun d'un panneau solaire indépendant, indiquent le temps d'attente avant l'arrivée du prochain bus. Ils sont installés aux arrêts qui comptabilisent plus de 50 voyageurs par jour. Outre les BIV, cinq écrans plats à cristaux liquides servant aussi à renseigner les voyageurs vont être installés cette année, en plus des 10 installés en 2020. Eiffage rapporte aussi avoir été sollicité par Transdev pour installer le même type d'équipements sur les lignes de bus des départementsdesYvelines (78), duVal-de-Marne (94), desHaus-de-Seine(92) et de l'Essonne (91).

