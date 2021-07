Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage : installation d'un caisson béton de 16 200 tonnes Cercle Finance • 07/07/2021 à 08:26









(CercleFinance.com) - Les équipes d'Eiffage Génie Civil Marine ont mis en place offshore, le premier caisson béton de 16 200 tonnes, sur les 21 au total, sur la frontière entre la Mauritanie et le Sénégal à 10 kilomètres des côtes. ' Eiffage Génie Civil Marine démontre une nouvelle une fois sa parfaite maîtrise de cette manoeuvre délicate d'installation de caissons en mer ouverte ' indique le groupe. ' Après la production et mise en oeuvre des matériaux constituant la fondation sous-marine de la digue depuis la Mauritanie, la construction et la mise à l'eau de 5 caissons au Sénégal, Eiffage Génie Civil Marine démontre totalement la pertinence de ses méthodes d'exécution audacieuses '.

Valeurs associées EIFFAGE Euronext Paris -0.14%