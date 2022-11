Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage: inauguration de la nouvelle autoroute A79 information fournie par Cercle Finance • 14/11/2022 à 17:57









(CercleFinance.com) - Eiffage annonce l'inauguration ce jour de la nouvelle autoroute A79, mise en service le vendredi 4 novembre 2022.



Cette section de 88 kilomètres entre Sazeret (Allier) et Digoin (Saône-et-Loire) relie les autoroutes A71 et A6.



Ce projet a été décidé par l'État en 2017 pour une mise en sécurité rapide de la RN79 très accidentogène. Il a été confié en mars 2020 au groupe Eiffage qui en a assuré le financement pour un investissement de plus de 600 millions d'euros.



Réalisé en deux ans sans interruption du trafic, le chantier a consisté en l'élargissement et la mise au standard autoroutier de la RN79.



Le tracé compte désormais 12 échangeurs, 3 aires de repos, 1 aire de services et est jalonné de près de 150 ouvrages d'art, précise Eiffage.







Valeurs associées EIFFAGE Euronext Paris -0.75%