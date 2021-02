Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage : Hyline participe à la production du vaccin Pfizer Cercle Finance • 12/02/2021 à 13:12









(CercleFinance.com) - Eiffageindique que les équipes d'Hyline, entreprise membre du groupe Eiffage, ontmis en service une nouvelle unité de production d'eauàusage pharmaceutique pour Pfizer Global Manufaturing et que deux autresunités (skids) sont en cours de réalisation dans l'usine belge de Puurs. La réalisation de ces trois lignesdeformulation du vaccin élaboré par Pfizer pour lutter contre laCovid19 représenteun montant global de 2,5 millions d'euros. L'unitéde production terminée - tout comme les deux lignes en cours d'achèvement - est implantéedans les installations de vaccins existantes, enétroite collaboration avec Pfizer. 'Réalisésdans une qualitéde tuyauterietrèshaut de gamme, les trois skidsrespectentscrupuleusementles règlesimposéesàl'industrie pharmaceutiqueparla Food and Drug Administration(FDA)', précise le communiqué d'Eiffage.

