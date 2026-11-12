Eiffage-Hausse du CA au T3, notamment grâce à la branche Travaux

Le groupe de BTP français Eiffage FOUG.PA a annoncé jeudi un chiffre d'affaires au troisième trimestre en hausse de 3,3% par rapport à la même période en 2025, à 6,595 milliards d'euros, citant ses performances dans les Travaux (+4,0%).

L'entreprise de construction et concessionnaire d'autoroutes affiche un carnet de commandes des Travaux de 31,4 milliards d'euros, en progression de 2% sur un an et de 5% depuis le début de l'année. Le chiffre d'affaires de la branche Énergie Systèmes ressort à 2,069 milliards d'euros au troisième trimestre de cette année, en croissance de 7,6%.

L a branche Construction a néanmoins enregistré un chiffre d'affaires en légère baisse de 0,9%, passant à 1,005 milliard d'euros à la période juillet-septembre. Celui des Concessions (hors IFRIC 12) a également fléchi (-0,1%), à 1,127 milliard d'euros au troisième trimestre 2026.

Eiffage a également confirmé ses perspectives 2026 de hausse de l’activité et des résultats, à fiscalité française inchangée.

Le gouvernement français pourrait augmenter la taxe d’exploitation des infrastructures de transport de longue distance (TEITLD) visant notamment les concessionnaires autoroutiers, pour lesquels le montant pourrait plus que doubler.

Si cette mesure passe dans le cadre du projet de loi de finances pour 2027, "l’impact éventuel sur 2026 serait de l’ordre de 210 millions d’euros sur le résultat opérationnel courant et de 110 millions d’euros sur le résultat net part du Groupe, sur la base des chiffres de 2025", précise un communiqué de l'entreprise.

(Rédigé par Rihab Latrache)