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Eiffage-Hausse du CA au T3, notamment grâce à la branche Travaux
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 18:42

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On aperçoit le logo du groupe français de construction Eiffage près de la place Vendôme à Paris

On aperçoit le logo du groupe français de construction Eiffage près de la place Vendôme à Paris

12 novembre (Reuters) - Le groupe de ‌BTP français Eiffage a annoncé jeudi un chiffre d'affaires au ​troisième trimestre en hausse de 3,3% par rapport à la même période en 2025, à 6,595 milliards d'euros, citant ses ​performances dans les Travaux (+4,0%).

L'entreprise de construction et concessionnaire d'autoroutes affiche un carnet ​de commandes des Travaux de ⁠31,4 milliards d'euros, en progression de 2% sur un ‌an et de 5% depuis le début de l'année. Le chiffre d'affaires de la branche Énergie ​Systèmes ressort à ‌2,069 milliards d'euros au troisième trimestre de cette ⁠année, en croissance de 7,6%.

La branche Construction a néanmoins enregistré un chiffre d'affaires en légère baisse de 0,9%, passant ⁠à 1,005 milliard ‌d'euros à la période juillet-septembre. Celui des ⁠Concessions (hors IFRIC 12) a également fléchi (-0,1%), à 1,127 milliard ‌d'euros au troisième trimestre 2026.

Eiffage a également confirmé ⁠ses perspectives 2026 de hausse de l’activité et ⁠des résultats, à ‌fiscalité française inchangée.

Le gouvernement français pourrait augmenter la taxe d’exploitation ​des infrastructures de transport ‌de longue distance (TEITLD) visant notamment les concessionnaires autoroutiers, pour lesquels le montant pourrait ​plus que doubler.

Si cette mesure passe dans le cadre du projet de loi de finances pour 2027, "l’impact ⁠éventuel sur 2026 serait de l’ordre de 210 millions d’euros sur le résultat opérationnel courant et de 110 millions d’euros sur le résultat net part du Groupe, sur la base des chiffres de 2025", précise un communiqué de l'entreprise.

(Rédigé ​par Rihab Latrache)

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