Eiffage: hausse de 18,5% du résultat net par action en 2022 information fournie par Cercle Finance • 22/02/2023 à 18:20

(CercleFinance.com) - Eiffage publie un chiffre d'affaires de 20,3 MdsE au titre de l'exercice 2022, en hausse de 8,5% à structure réelle par rapport à 2021 et de 7,3 % à périmètre et change constants (pcc).



Dans le même temps, le résultat opérationnel courant s'établit à 2212 ME (+15,3%) tandis que le résultat net part du groupe ressort à 896 ME, en hausse de 15,3%.



Le résultat net par action atteint ainsi 9,46 euros, en hausse de 18,5%.



Dans ce contexte, Eiffage propose un dividende de 3,60 euros par action, en hausse de 0,50 euro



Pour 2023, le groupe indique que son carnet de commandes des Travaux atteint 18,5 milliards d'euros, en augmentation de plus de 2 milliards d'euros sur un an (+ 14 %) et représente 13,1 mois d'activité notamment grâce aux chantiers d'énergies renouvelables et aux infrastructures de transport.