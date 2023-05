Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage: hausse de 13,1% du CA à plus de 4,9 MdsE information fournie par Cercle Finance • 10/05/2023 à 18:09









(CercleFinance.com) - Eiffage a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de plus de 4,9 milliards d'euros au 1er trimestre 2023 (4 946 ME), en croissance de 13,1 % par rapport au 1er trimestre 2022 (+ 11,5 % pcc).



Dans les Travaux, l'activité progresse de 14,0 % (+ 12,2 % pcc) à 4,1 milliards d'euros. Dans les Concessions, l'activité est en hausse de 8,7 % (+ 8,3 % pcc) à 835 millions d'euros.



Le carnet de commandes des Travaux s'élève à 19,9 milliards d'euros au 31 mars 2023, en hausse de 15 % sur un an (+ 8 % sur 3 mois) et représente 13,6 mois d'activité des branches Travaux.



Le Groupe prévoit sur l'exercice 2023 une nouvelle augmentation de son résultat opérationnel courant en Travaux et en Concessions. Le résultat net part du Groupe bénéficiera en outre de la mise en équivalence de la participation dans Getlink, à compter du 2e trimestre.





Valeurs associées EIFFAGE Euronext Paris -0.71%