Eiffage : grimpe de +5% vers 102,5E, les 107,9E en vue

(CercleFinance.com) - Eiffage grimpe de +5% vers 102,5E : la dernière oscillation entre 95,7E et 99E validait cet objectif.

Le titre pourrait poursuivre en direction d'un objectif que tous les chartistes anticipent : le précédent record des 107,9E du 28 avril 2023 puis le record absolu des 111E du 19/02/2020.







Valeurs associées EIFFAGE Euronext Paris +3.94%