Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage : fin des travaux d'une résidence senior dans l'Oise information fournie par Cercle Finance • 10/09/2021 à 17:35









(CercleFinance.com) - Eiffage annonce avoir achevé les travaux de gros oeuvre d'une résidence senior haut de gamme à Compiègne (Oise), moins d'un an après la signature du marché. Confié en co-promotion à Eiffage Immobilier (70%) et Montana (30%) à travers la Société Civile de Construction-Vente (SCCV) des Sablons, le projet doit être livré au printemps 2022. Les 130 logements premium seront exploités par Montana, répartis sur près de 10 000m² de surface de plancher, et offriront piscine, spa, cuisine et espace restauration. Eiffage précise par ailleurs que le bâtiment est soumis à la validation des Architectes des Bâtiments de France afin de préserver l'architecture de la ville.

Valeurs associées EIFFAGE Euronext Paris -2.62%