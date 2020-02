EIFFAGE et VINCI remportent un contrat du Grand Paris Express

(AOF) - Eiffage et Vinci Energies ont annoncé, jeudi 6 février, avoir conjointement décroché un contrat pour la réalisation des infrastructures électriques des premiers tronçons des lignes 16 et 17 du Grand Paris Express. Cet accord, en groupement à 50/50 est d'un montant de 68 millions d'euros.

Le marché porte sur la portion de la ligne 16 comprise entre la gare de Saint-Denis Pleyel et la gare de Clichy Montfermeil, et intègre le centre d'exploitation d'Aulnay-sous-Bois. Pour la ligne 17, il concerne le tronçon nord compris entre la gare Le Bourget RER et la station Triangle de Gonesse. Les deux lignes cumulent 30 kilomètres de voies, 10 gares et 32 ouvrages annexes.

Le groupement, au nom d'Aline, est piloté par Eiffage au travers du GIE Eiffage Énergie Systèmes Ferroviaires, en partenariat avec VINCI Energies par le biais de sa filiale SDEL Transport Grands Projets.