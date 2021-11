Eiffage et EDF remportent le contrat de l’éclairage public de Paris

(AOF) - Citelum, filiale d'EDF, et Eiffage, au travers de sa filiale Eiffage Énergie Systèmes, ont remporté en groupement le marché pour l'éclairage public, la signalisation lumineuse et les illuminations de la Ville de Paris, qui sera opéré via la société commune dédiée Cielis, pour une durée de 10 ans. Le montant du marché est de 704 millions d'euros, réparti à 50/50. C'est à ce jour le plus important contrat jamais passé en France dans le domaine de l'éclairage public et de la signalisation lumineuse, assure le groupement dans un communiqué.

Le contrat prévoit le renouvellement de 12 000 supports d'éclairage, 21 000 supports et signaux de signalisation, le remplacement de 70 000 sources lumineuses en technologie LED et la rénovation de 870 kilomètres de réseau électrique.

Une attention particulière sera aussi portée à la valorisation par la lumière des espaces urbains et des patrimoines culturels pour contribuer à l'embellissement des territoires, au bien-être des habitants, au rayonnement international et au développement économique, tout en limitant l'impact environnemental de l'éclairage.