Eiffage : équipe le métro rennais de portillons anti-fraude

(CercleFinance.com) - Eiffage annonce aujourd'hui avoir procédé à l'installation de 149 portillons anti-fraude et autant de parois vitrées, de portes de service et de totems dans le métro de Rennes, afin de limiter la fraude, estimée à 11% des voyageurs. D'ailleurs, la future ligne B seraéquipéeàson tour, avant son inauguration au printemps 2021, annonce Eiffage qui réalisera également les travaux d'électricitébasse tension et de courants faibles pour l'installation des portillons. Ces installations marquent aussi la fin des tickets de métro en papier, avec l'avènement d'un nouveau système de cartes à puces, conçu par Klein Access Design.

Valeurs associées EIFFAGE Euronext Paris -1.90%