Eiffage : engagement pour la biodiversité des futurs projets

(CercleFinance.com) - Eiffage Immobilier et Eiffage Aménagement annoncent vouloir développer la biodiversité dans leurs projets à travers le label 'BiodiverCity' du Conseil International pour la Biodiversité et l'Immobilier (CIBI). Ce label est un outil d'accompagnement des projets, qui vise à donner une place nouvelle aux espaces verts, à la qualité des jardins et des écosystèmes utiles associés aux bâtiments. Il atteste notamment de la conformité du projet immobilier à un niveau de qualité écologique donné, l'objectif étant que le projet réalisé dispose d'un meilleur potentiel écologique que l'état initial du site.

