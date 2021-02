Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage : engagé dans le projet autoroutier de l'A79 Cercle Finance • 26/02/2021 à 16:27









(CercleFinance.com) - Eiffage annonce que sa filiale ALIAE (Autoroute de Liaison Atlantique Europe) est titulaire du contrat de concession d'un tronçon de 88 km de la RN 79 - qui deviendra l'A79 - pour une durée de 48 ans, et assurera la maîtrise d'ouvrage du chantier. 'Les travaux devant se faire sous circulation, l'exploitation de l'actuelle RN79 a été confiée à APRR le 16 mars 2020. Il assurera également par la suite l'exploitation de l'autoroute qui sera mise en service au second semestre 2022', précise Eiffage. Le financement de cette infrastructure, dont le coût d'investissement est estimé à 558 millions d'euros, est intégralement assuré par Eiffage, sans aucune subvention publique, assure le groupe. L'autoroute A79 sera par ailleurs la première autoroute française a être équipée d'un dispositif de péage à flux libre, permettant la suppression des barrières pleine voie au profit de portiques équipés de caméras capables de lire les plaques d'immatriculation et les badges de télépéage.

Valeurs associées EIFFAGE Euronext Paris -2.32%