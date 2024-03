Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eiffage: en vert, un analyste relève sa cible information fournie par Cercle Finance • 05/03/2024 à 18:05









(CercleFinance.com) - Eiffage gagne plus de 1% aujourd'hui à Paris alors que UBS indiquait ce matin que le titre était 'trop bon marché pour être ignoré'.

L'analyste a ainsi confirmé son conseil à l'achat sur le titre et relevé son objectif de cours à 141 E (au lieu de 134 E) ce qui représente un potentiel de hausse de 41%.



' Eiffage continue de paraître très bon marché avec un potentiel de hausse de 12 % de TRI et de 45 % de TSR : les progrès réalisés dans le ' remplacement ' d'APRR sont-ils sous-estimés ? ' indique UBS.



' Le Groupe prévoit en 2024 un résultat opérationnel courant en hausse dans les Travaux, porté notamment par une nouvelle progression de la marge opérationnelle d'Eiffage Énergie Systèmes. Dans les Concessions, la nouvelle taxe sur les infrastructures de transport longue distance viendra impacter significativement les résultats. Au global, le résultat net part du Groupe pourrait être du même ordre qu'en 2023 ' indique la direction d'Eiffage.





