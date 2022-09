Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Eiffage: en négociations pour acquérir Groupe Sun'R information fournie par Cercle Finance • 01/09/2022 à 08:57

(CercleFinance.com) - Eiffage annonce être entré en négociations exclusives en vue de détenir plus de 80% du Groupe Sun'R, opération qui sera réalisée par le rachat d'actions existantes simultanément à une augmentation de capital entièrement souscrite par Eiffage.



Société à mission, Groupe Sun'R s'appuie sur le développement et la production d'électricité photovoltaïque, l'agrivoltaïsme dynamique incarné par Sun'Agri, et la fourniture d'électricité verte en circuit court, transparente et tracée avec Volterres.



Au travers de cette acquisition, Eiffage entend accélérer son déploiement dans les énergies renouvelables. La réalisation de l'opération devrait intervenir au cours du second semestre 2022, sous réserve des conditions suspensives et réglementaires usuelles.