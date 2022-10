Eiffage devient le premier actionnaire de Getlink et n'envisage pas de déposer une offre

Jacques Gounon, Président de Getlink a déclaré : " Ce renforcement de position est la poursuite de l'intérêt que porte le groupe Eiffage depuis 2018 pour Getlink, un actif de très grande qualité. Au nom du groupe Getlink, je suis heureux d'accueillir Eiffage comme actionnaire majeur et je souhaite remercier TCI pour avoir été en phase avec nos objectifs stratégiques notamment par un soutien important de notre positionnement environnemental. "

Actionnaire depuis 2018, Eiffage a l'intention d'être un investisseur de long terme de Getlink et se réserve la possibilité de poursuivre ses achats en fonction des conditions de marché. Toutefois, Eiffage indique qu'il n'envisage pas de déposer d'offre publique sur le solde du capital.

Eiffage soutient la stratégie actuelle de Getlink et sollicitera la nomination d'un nombre d'administrateurs cohérent avec sa détention de capital.

Cet investissement significatif de 1,194 milliards d'euros (15,84 euros par action) a été financé par Eiffage sur sa trésorerie disponible et n'est sujet à aucune condition. Le groupe pourrait à l'avenir adosser un financement à sa participation dans Getlink.

(AOF) - Eiffage a conclu un accord en vue de l’acquisition auprès de TCI Fund Management d’un bloc de 13,71 % du capital de Getlink SE représentant 75,38 millions d'actions. À l’issue du règlement livraison devant intervenir dans les deux jours ouvrés suivant la conclusion de l’accord, le bloc s’ajoutera aux 5,08 % acquis en 2018 et Eiffage détiendra 18,79 % du capital de la société concessionnaire du tunnel sous la Manche. Il deviendra son premier actionnaire. Cette opération s’inscrit dans la stratégie du groupe de diversification de son portefeuille de concessions dans ses territoires cibles.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.