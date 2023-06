Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage: devient actionnaire unique du viaduc de Millau information fournie par Cercle Finance • 13/06/2023 à 18:13









(CercleFinance.com) - Le groupe Eiffage a annoncé mardi qu'il venait de signer un contrat d'achat portant sur les 49 % du capital de la société

concessionnaire du viaduc de Millau, détenus par la Banque des Territoires (Groupe Caisse des Dépôts).



Réalisée de gré à gré, cette acquisition de 236,5 millions d'euros, financée sur trésorerie disponible, permet à Eiffage de devenir l'actionnaire unique de la société concessionnaire du Viaduc de Millau, dans le cadre d'un contrat de concession à échéance 2079.



Pour rappel, Eiffage assure l'exploitation du Viaduc de Millau depuis sa mise en service en 2004.







