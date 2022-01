Eiffage: deux contrats 'majeurs' dans l'éolien britannique information fournie par Cercle Finance • 04/01/2022 à 09:38

(CercleFinance.com) - Le groupe français de construction Eiffage a annoncé mardi avoir remporté deux contrats 'majeurs' dans le domaine de l'éolien offshore au Royaume-Uni.



Les deux contrats obtenus par le biais de Smulders - la filiale belge d'Eiffage Métal - portent sur la fabrication de fondations et de sous-stations électriques pour deux parcs situés au large des côtes britanniques.



Smulders a remporté avec le néerlandais Sif le contrat de fabrication et de fourniture des 87 fondations, chacune composée d'un monopieu et d'une pièce de transition, pour la troisième et dernière phase du projet Dogger Bank.



En novembre 2020, ce même groupement avait remporté un contrat portant sur la construction des 190 fondations des deux premières phases du projet.



Le parc éolien Dogger Bank, qui regroupe SSE Renewables, Equinor et Eni, sera implanté en mer du Nord au large des côtes anglaises du Yorkshire.



D'une capacité de 3,6 GW, il sera le plus grand parc éolien offshore au monde à son achèvement en 2026 et alimentera plus de six millions de foyers au Royaume-Uni.



Smulders a également remporté avec Siemens Energy un contrat pour la fabrication des deux sous-stations électriques devant centraliser et

transformer l'énergie produite par les 85 éoliennes du parc Moray West.



Le projet - localisé au large des côtes nord-est de l'Ecosse - affichera au moment de sa mise en fonctionnement en 2024 une puissance de 860 MW devant permettre d'alimenter jusqu'à 640.000 foyers britanniques.