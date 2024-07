Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eiffage: deux acquisitions dans l'énergie aux Pays-Bas information fournie par Cercle Finance • 16/07/2024 à 09:42









(CercleFinance.com) - Eiffage a annoncé mardi qu'il allait renforcer sa présence sur le marché de l'énergie aux Pays-Bas grâce à l'acquisition de deux sociétés, EKB et Rensen.



Le groupe français de construction et d'exploitation d'autoroutes indique que sa filiale Eiffage Énergie Systèmes a racheté 100% d'EKB, un spécialiste de la conception, de la réalisation et de la maintenance de systèmes d'automatisme industriel.



En 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 35,5 millions d'euros, pour un effectif de près de 200 salariés.



Parallèlement, Eiffage a pris une participation majoritaire de 70% dans la société Rensen Regeltechniek, une entreprise de 74 salariés spécialisée dans la gestion technique des bâtiments.



Cette dernière a généré un chiffre d'affaires de 15,5 millions d'euros l'an dernier.



Ces deux acquisitions, dont les montants n'ont pas été révélés, doivent permettre au groupe français de consolider ses métiers dans l'électricité et les technologies de l'information, indispensables selon lui pour répondre à la demande croissante induite par la transition énergétique.



Aux Pays-Bas, Eiffage Energie Systèmes compte 1600 collaborateurs pour un chiffre d'affaires qui a atteint 350 millions d'euros en 2023 (en incluant Van den Pol, dont le rachat a été finalisé début 2024, mais avant intégration de ces deux dernières acquisitions).





