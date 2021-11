Eiffage dément les rumeurs d'une offre sur Spie

(AOF) - Dans un très bref communiqué, Eiffage a démenti être en train de préparer une offre sur Spie, la société de services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des télécommunications. Ce démenti fait suite à un article de BFM Business, selon lequel le groupe de BTP, qui vient de perdre les enchères sur Equans au profit de Bouygues, aurait relancé son dévolu sur Spie. Une vente serait financièrement avantageuse pour le management (qui détient 2,5% du capital), affirme le média, ajoutant que "les autres actionnaires sont a priori vendeurs".

