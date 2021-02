Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage : déménagement prévu de trois filiales vers Bruxelles Cercle Finance • 15/02/2021 à 16:25









(CercleFinance.com) - Eiffage annonce que trois filiales d'Eiffage Construction, Eiffage Benelux,ValensetEiffage Development,planifient ensemble un déménagement en région bruxelloise d'ici 2 à 3 ans. Les trois entités, filiales d'Eiffage Construction, ont en effet signé fin décembre 2020 l'acte de vente de leurs sièges historiques situés Avenue Brugmann à Saint-Gilles, dans la région bruxelloise. Ce délai de 2 à 3 ans avant le déménagement s'explique par la volonté des équipes belges de monter un projet spécifique et de prospecter le marché pour cibler un site unique réunissant tous les critères d'accessibilité, de durabilité, d'efficience énergétique et de confort pour ses collaborateurs.

Valeurs associées EIFFAGE Euronext Paris +1.25%