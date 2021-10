Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage : démarrage d'un contrat au Sénégal information fournie par Cercle Finance • 29/10/2021 à 11:58









(CercleFinance.com) - Eiffage annonce qu'il vient, à travers sa filiale Eiffage Énergie Systèmes, de débuter pour le compte de la Senelec les travaux du projet dit de la 'Boucle du Ferlo', pour le développement du réseau de transport et distribution d'électricité au nord du Sénégal. Le montant de ce contrat est de 106 millions d'euros. Le projet comprend notamment la réalisation d'une ligne électrique aérienne 225 kV de près de 280 kilomètres pour relier les villes de Touba et Ndioum, ainsi que la création de trois postes de transformation. Ce projet participera à l'atteinte de l'objectif d'un accès universel à l'électricité en 2025 pour l'ensemble du pays fixé par le gouvernement sénégalais dans le Plan Sénégal Emergent (PSE). Les travaux devraient durer 30 mois en vue d'une livraison mi-2024.

