Eiffage : débute les travaux d'un écoquartier à Gardanne

(CercleFinance.com) - Eiffage annonce aujourd'hui que le coup d'envoi des travaux de l'écoquartier Pôle Yvon Morandat, à Gardanne (13), a été donné le 2 avril, à l'occasion de la pose de la première pierre du chantier en présence de nombreux élus locaux et du directeur régional d'Eiffage Construction, Luc Bouvet. Eiffage entreprend ainsi la construction de trois nouveaux bâtiments, soit 6000m2, dans le cadre de la reconversion des 14 ha du Puits Yvon Morandat en Pôle économique, énergétique et culturel. Le Pôle Yvon Morandat place les énergies renouvelables et la géothermie au coeur de son projet pour développer un réseau d'énergie intelligent, communicant et innovant. Grâce à la réutilisation des galeries minières pour assurer une alimentation énergétique par géothermie, ce site est devenu le premier pôle d'activité de France pour partie industriel labellisé écoquartier. Il accueille aujourd'hui 25 entreprises et 250 salariés et 80% des surfaces sont déjà commercialisées auprès d'entreprises industrielles et tertiaires, précise Eiffage.

Valeurs associées EIFFAGE Euronext Paris -0.62%