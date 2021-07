Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage : début du chantier du Village des athlètes à St-Ouen Cercle Finance • 07/07/2021 à 16:47









(CercleFinance.com) - Le groupement composé de Nexity,Eiffage Immobilier, CDC Habitat, de groupe EDF et du Groupe Groupama annonce aujourd'hui le lancement du chantier du secteur E du Village des athlètes, à Saint-Ouen-sur-Seine (93). Présenté comme 'le plus grand chantier mono-site' de France, le Village des athlètes répond au double enjeu de la relance économique et de la performance environnementale, indique Eiffage. Le secteur E du Village des athlètes recouvrira environ 58.000 m2 de surface de plancher pour 527 logements, un immeuble de bureaux, une crèche et des locaux d'activités et commerciaux. Il accueillera environ 2.500 athlètes et para-athlètes à l'été 2024 puis dès 2025, de futurs audoniens au sein d'un nouveau quartier mixte, à la qualité de vie augmentée.

