Eiffage : début de travaux pour un projet à Clichy

(CercleFinance.com) - Eiffage annonce avoir entamé, à travers ses filiales Eiffage Construction et Goyer, les travaux du projet de bureaux BLACK, d'une surface de près de 50.000 m² et d'une capacité d'accueil de 4.100 personnes, pour le compte d'AXA IM Alts et Redman à Clichy (Hauts de Seine).

Cet ensemble tertiaire, situé sur un ancien site industriel, vise à devenir l'un des plus grands bâtiments bas carbone de France. Il se compose de deux bâtiments indépendants et accueillera un auditorium, une conciergerie et trois locaux commerciaux.

Ce projet d'envergure, dont les travaux doivent durer 26 mois pour une livraison prévue fin 2023, nécessitera 300.000 heures de production dont 10.000 heures d'insertion professionnelle et l'utilisation de cinq grues.