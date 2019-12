Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage : début de construction d'une tour en bois à Bordeaux Cercle Finance • 12/12/2019 à 07:50









(CercleFinance.com) - Eiffage annonce la pose mardi dernier de la première 'planche' de la tour d'habitation en structure bois Hypérion à Bordeaux, qui constituera la plus haute tour d'habitation en bois jamais construite en France. Hypérion se distingue également par sa technicité avec une conception menée en BIM et deux brevets déposés. L'ensemble immobilier mixte Hypérion sera composé de 176 logements, 340 m2 de commerces et 3.900 m2 de bureaux, répartis sur cinq bâtiments. Il prend place au centre de Bordeaux, près de la gare Saint-Jean, au coeur du tout nouveau quartier Euratlantique qui fait l'objet, depuis 2010, d'un vaste programme de rénovation urbaine conduite par l'EPA Bordeaux-Euratlantique.

Valeurs associées EIFFAGE Euronext Paris -0.15%