Eiffage : dans le vert, valeur préférée d'un analyste

(CercleFinance.com) - Eiffage termine la semaine dans le vert et enregistre un gain de près de 3% en hebdo. La valeur a gagné en 1 mois près de 8%. Oddo a organisé avec le management d'Eiffage (CFO et Trésorier) et des investisseurs allemands une réunion sur les perspectives 2021. Suite à cette réunion, Oddo confirme son conseil à Surperformance avec un objectif de 103 E. ' Eiffage reste une de nos valeurs préférées dans le secteur grâce au potentiel de rebond de ses résultats, de sa forte génération de cash-flow qui nous semble encore mal valorisée (FCF yield ajusté 2022e proche de 12%) ' explique l'analyste. ' Si les perspectives sont encourageantes dans le contracting, la principale incertitude reste l'évolution du trafic autoroutier ' indique l'analyste. ' Après une baisse de 9,7% lfl en 2020 fortement impactée par le confinement du printemps, l'activité Travaux devrait tirer la croissance d'Eiffage en 2021. L'activité routière risque, en revanche, d'enregistrer une petite baisse d'activité dans les prochains mois, pénalisée par la baisse des commandes des collectivités locales ' rajoute Oddo.

Valeurs associées EIFFAGE Euronext Paris +1.17%