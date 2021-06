Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eiffage : dans le vert, un analyste relève son objectif Cercle Finance • 14/06/2021 à 17:31









(CercleFinance.com) - Le titre gagne 1% profitant de l'analyse d'UBS. Le bureau d'analyses réaffirme sa recommandation 'achat' sur Eiffage avec un objectif de cours remonté de 110 à 112 euros, ce qui implique un potentiel de progression estimé à 25% pour l'action du groupe français de construction et de concessions. Le broker voit le titre Eiffage comme étant 'encore une carte bon marché pour jouer la réouverture', estimant que 'la reprise du trafic devrait être rapide' et que 'les risques dans le contracting dus aux pressions inflationnistes sont limités'.

Valeurs associées EIFFAGE Euronext Paris +0.82%